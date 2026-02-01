VIDEO / Real golom iz jedanaesterca u 100. minuti do pobjede protiv Vallecana

Teškom mukom i jedanaestercem u 100. minuti nogometaši madridskog Reala su ostvarili domaću pobjedu u 22. kolu španjolske La Lige, svladali su Rayo Vallecano 2:1.

Vrlo brzo je Real poveo, u 15. minuti je Vinicius Junior vrlo lijepo, okružen trojicom suparničkih igrača, naciljao suprotni gornji kut za 1:0. Mogao je Real do poluvremena povećati vodstvo, ali je propustio nekoliko dobrih situacija.

POVEZANO VIDEO / Težak udarac za Real nakon manje od 10 minuta, ozlijedio se Bellingham

U 49. minuti su gosti izjednačili nakon što se De Frutos ubacio ispred neodlučnog Tchouamenija i pogodio za 1:1, dok je Ratiu u 64. propustio situaciju jedan na jedan s domaćim golmanom Courtoisom koji je spriječio preokret gostiju. Samo četiri minute kasnije Mbappe je pogodio gredu.

U 81. minuti su gosti ostali s igračem manje nakon vrlo opasnog starta Cissa i do kraja su uslijedili žestoki napadi Reala koji je tražio pobjedu. Držali su gosti do 100. minute 1:1 kada je dosuđen jedanaesterac nakon prekršaja na Brahimu Diazu, a siguran je s bijele točke bio Mbappe za slavlje Reala 2:1.