Barcelona umalo izvela čudo, Atletico jedva do finala Kupa Kralja!

AP Photo/Joan Monfort via Guliver

Nogometaši Atletico Madrida izborili su plasman u finale španjolskog Kupa kralja premda su u uzvratnom susretu polufinala izgubili od Barcelone s 0-3. No, ključnim se pokazalo Atleticovih 4-0 iz prve utakmice.

Barca je bila na rubu čuda, imala je 3-0 i još niz sjajnih prilika, ali Juan Musso je bio odlično raspoložen na gostujućim vratima.

Koliko su Katalonci dominirali pokazuje i statistika. Imali su 71 % posjeda lopte, uputili su 21 udarac pri čemu devet u okvir Atleticova gola, a imali su i čak 15 kornera. Gosti niti jedan. No, Atletico ipak ide u finale, svoje prvo nakon 13 godina.

Barca je povela u 29. minuti golom Marca Bernala. Fermin je kratko izveo korner do Laminea Yamala koji je “slomio” svog čuvara, prošao po krilu i oštro ubacio pred vrata do Bernala koji je ostao sam pogodivši za 1-0.

Atletico je mogao izjednačiti u sudačkoj nadoknadi, Llorente je ubacio s desne strane, a Lookman pucao glavom pored gola. Samo minutu kasnije Barca je dobila kazneni udarac. Pubill je oborio Pedrija, a sudac De Burgos pokazao na bijelu točku. Raphinha je bio siguran za 2-0.

Korak bliže čudu Barca je stigla u 72. minuti, a ponovo je strijelac bio Bernal. Ponovo su Katalonci imali korner, ponovo su izveli kratko. Ovoga puta Joao Cancelo je ubacio pred vrata, a Bernal pogodio za 3-0. Gol se provjeravao zbog mogućeg zaleđa, no sve je bilo čisto.

U posljednjim minutama domaćin je sve bacio u napad, ali nije uspio zabiti i četvrti gol.

U drugom polufinalu u srijedu se u baskijskom okršaju sastaju Real Sociedad i Athletic Bilbao. U prvom susretu Sociedad je na San Mamesu slavio s 1-0 golom Benata Turrientesa u 62. minuti.

Atletico Madrid je do sada 19 puta bio u finalu Kupa, slavivši deset puta.