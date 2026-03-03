Zvijezda Reala oglasila se nakon teške ozljede zbog koje propušta SP: ‘Ne znam zaslužujem li ovo’

Podijeli :

xMaciejxRogowskix via Guliver

Zvijezda Real Madrida Rodrygo potvrdio je najgore vijesti.

“Čak i bez razumijevanja, uzdam se u tebe. Ovo je jedan od najgorih dana u mom životu. Uvijek sam se bojao baš ovakve ozljede… Možda je život u zadnje vrijeme bio malo okrutan prema meni… Ne znam zaslužujem li ovo, ali na što se mogu žaliti? Doživio sam toliko divnih stvari koje također nisam zaslužio. U životu i karijeri ispriječila mi se velika prepreka i na neko vrijeme me udaljila od onoga što najviše volim raditi.

Završio sam sezonu i neću moći nastupiti na Svjetskom prvenstvu sa svojom reprezentacijom. To je bio san za koji svi znaju koliko mi znači. I sve što mogu učiniti jest biti jak kao i uvijek, to nije ništa novo. Hvala svima na molitvama, porukama i ljubavi! Jako ste mi važni. Iako je ovo jako težak trenutak, obećavam da neću stati ovdje, vjerujem da još uvijek imam mnogo divnih stvari za doživjeti i donijeti radost svima koji vjeruju u mene, samo se vidimo uskoro… Bog ostaje pod kontrolom svega”, napisao je Rodrygo na Instagramu.