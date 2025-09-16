KVIZ / Koliko ste spremni za novu sezonu Lige prvaka?

Podijeli :

NorbertScanella/PanoramiC via Guliver

Večeras počinje ligaška faza Lige prvaka.

Večeras je na programu šest utakmica Lige prvaka, čime počinje nova sezona najelitnijeg europskog nogometnog natjecanja.

Novo izdanje Lige prvaka počinje utakmicama na stadionima San Mames i Philips od 18:45 sati.

Athletic Bilbao dočekuje Arsenal, a PSV Eindhoven našeg Ivana Perišića igrat će protiv belgijskog Royal Uniona.

Nešto kasnije, u vremenskom terminu od 21 sat, očekuju nas četiri utakmice.

Real Madrid će u prvom kolu za protivnika imati Marseille, a Benfica u kojoj igra naš Franjo Ivanović ugostit će Qarabag.

Villareal će gostovati kod Tottenhama u Londonu, a zanimljivo će biti i u Torinu, gdje će snage odmjeriti Juventus i Borussia, s jedne strane Igor Tudor, a s druge Niko Kovač.

Ususret novoj sezoni Lige prvaka, naš autor i voditelj Krešimir Karačić pripremio vam je kviz pa provjerite svoje znanje.