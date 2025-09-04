Kustošija prodala igrača u MLS: Pridružit će se Kahlini, al tek u Novoj godini

Foto: NK Kustošija

Charlotte FC je službeno potvrdio dolazak talentiranog 18-godišnjeg ofenzivnog veznjaka i krilnog napadača Rodolfa Aloka, koji stiže iz trećeligaša Kustošije. Mladi nogometaš iz Benina pridružio se zagrebačkom klubu početkom godine, nakon dolaska iz Abomeya, kluba iz njegove domovine. Aloko je već debitirao za reprezentaciju Benina, nastupivši u prijateljskoj utakmici protiv Maroka.

Prošlog tjedna se istaknuo s dva gola u uvjerljivoj pobjedi Kustošije protiv Hrvatskog Dragovoljca (5:0), no to mu nije bio oproštajni nastup, ostat će u Kustošiji na posudbi do prosinca 2025. godine. U međuvremenu je s američkim klubom potpisao ugovor do 2029., uz mogućnost produženja do 2030. godine.

Generalni direktor Charlottea Zoran Krneta izjavio je za klupsku stranicu kako se radi o vrlo perspektivnom i svestranom igraču. “Rodolfo je fizički izuzetno sposoban, brz i radišan. Njegova sposobnost da napravi razliku na terenu učinila ga je izuzetno poželjnim među brojnim europskim klubovima. Sretni smo što smo osigurali njegov dolazak. Posudba će mu omogućiti dodatno iskustvo prije nego se priključi našoj ekipi u predsezoni u siječnju”, rekao je Krneta, dodavši kako Aloko predstavlja još jedan korak u strategiji razvoja mladih igrača.

Iako detalji transfera nisu službeno objavljeni, poznati insajder Fabrizio Romano ranije je naveo da bi posao mogao dosegnuti vrijednost od čak 6 milijuna dolara. Zanimanje za Aloka pokazivali su i Brighton te Olympique Lyon, ali je Charlotte uspio postići dogovor.

Ovo je već drugi igrač kojeg je Charlotte FC ove godine doveo iz Kustošije – u siječnju je za dva milijuna eura stigao Baye Coulibaly (19). Klub je također ovog ljeta pojačao i Morrison Agyemang iz Šibenika, a svi su oni pridruženi mladoj momčadi. U prvoj ekipi Charlottea već brani bivši kapetan Gorice, Kristijan Kahlina, koji je prošle godine proglašen najboljim vratarom MLS-a.

