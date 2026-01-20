Kruno Jurčić izborio četvrtfinale egipatskog Kupa

Podijeli :

(AP Photo/Hussein Sayed) via Guliver Image

U utorak popodne Kruno Jurčić je sa svojim Pyramidsima igrao osminu finala egipatskog kupa. Aktualni osvajači afričke Lige prvaka gostovali su kod El Gounaha te su s X:Y slavili i izborili plasman među najboljih osam klubova.

Trenutačno drugoplasirana ekipa egipatske Premier lige je protiv 10. momčadi lige povela već u devetoj minuti. Strijelac za vodstvo bio je 27-godišnji Egipćanin Zalaka.

Jurčićeva momčad je do kraja poluvremena i povećala prednost. Prvo je u 22. minuti Mostafa Ziko zabio za 2:0 da bi pet minuta kasnije Marwan Handi pogodio za 3:0, rezultat s kojim se otišlo na poluvrijeme.

Do kraja susreta rezultat se nije mijenjao i klub Krune Jurčića je s 3:0 izborio četvrtfinale egipatskog Kupa. Tamo se još ne zna s kim igra jer tek trebaju biti odigrani svi mečevi osmine finala.

Branitelj naslova je Zamalek koji u osmini finala igra protiv ekipe Ceramica Cleopatra koja je trenutačno vodeća u egipatskoj Premier ligi.