Kriza u Dinamu: Igrači su nezadovoljni, jedan posebno ne skriva frustraciju

xLukaxKolanovicx via Guliver

Dinamo je svladao Rijeku u derbiju 12. kola SHNL-a, a u četvrtak od 18:45 dočekuju Celtu Vigo u četvrtom kolu Europske lige.

Iako dosta dobro izgledaju u Europi, debakl protiv Vukovara i nedovoljno dobra forma u prvenstvu kvare atmosferu u momčadi.

Uoči utakmice sa Španjolcima ne staju priče o tome da u Dinamovoj svlačionici ima puno nezadovoljnih. Neki, poput Nike Galešića, Marka Solde i Roberta Mudražije skoro da uopće ne igraju, a među onima koji su najviše nezadovoljni je navodno i Gonzalo Villar.

Prema pisanju Sportskih novosti, Španjolac Villar ne može se pomiriti s činjenicom da nije u Dinamovoj početnoj postavi, unatoč tome što je ljetos doveden kao veliko pojačanje za tri milijuna eura. Navodno ne skriva nezadovoljstvo statusom, jer je od početka kolovoza samo dvaput bio u startnoj postavi i oba puta je ubrzo zamijenjen.

Među nezadovoljnima je i Dion Drena Beljo, koji je bio iznimno razočaran što u susretu protiv Vinkovaca, gdje je njegovu igru pratila obitelj, nije bio u početnom sastavu i što je dobio tek 14 minuta igre.