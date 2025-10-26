Kovačević radi promjene, protiv Vukovara će startati tri zaboravljene zvijezde?

Podijeli :

xNatasaxKupljenikx via Guliver

Dinamo u ponedjeljak igra gostujuću utakmicu protiv Vukovara u Vinkovcima u sklopu 11. kola HNL-a (19 sati).

Nakon Vukovara Dinamu za vikend mu slijedi derbi s Rijekom pa će trener Mario Kovačević malo više rotirati i nekim igračima dati odmor.

U prvih 11 upadaju tri zaboravljene i skupo plaćene zvijezde – Niko Galešić, Matteo Perez Vinlof i Gonzalo Villar. Galešić će zaigrati umjesto Scotta McKenne koji je dobio nezgodan udarac u koljeno na utakmici protiv Malmoa u Švedskoj, Vinlof upada umjesto Brune Gode, a Gonzalo Villar umjesto kapetana Josipa Mišića, tvrde to Sportske novosti.

Priliku u prvih 11 dobit će i Luka Stojković umjesto Roberta Ljubičića.