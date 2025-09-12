Kovačević otkrio kad očekivati debi Bennacera: ‘Oduševljen sam, vidi se kvaliteta’

Podijeli :

Instagram / GNK Dinamo Zagreb

Dinamo u nedjelju u 19:15 dočekuje Goricu u šestom kolu SHNL-a.

Susret je najavio trener Modrih Mario Kovačević koji se osvrnuo na stanje u momčadi.

„Gorica je dobra, igra zanimljiv i dobar nogomet, puno su mijenjali na ljeto kao i mi. Osvajaju bodove i moram pohvaliti kolegu Carevića. Znam da nije lako to sve uklopiti. Imaju dobru veznu liniju, igraju 5-4-1 ili 3-6-1, moramo se itekako dobro pripremiti i idemo prema pobjedi. Imaju iskusne igrače, imaju mlade igrače. Što se nas tiče, jako dobro smo iskoristili pauzu, trenirali su igrači koji su manje igrali. Nećemo sada imati toliko vremena za trenirati. Htjeli smo Kup odigrati odgovorno, konkurencija se povećala i ovi igrači koji su bili s reprezentacijom su se vratili zdravi. U pozitivnom okruženju čekamo Goricu“, rekao je te nastavio odgovarati na pitanja novinara.

Hoće li biti promjena u sastavu? U kakvom stanju je Bennacer?

„Bit će promjena u sastavu. Bennacer je u četvrtak odradio sjajan trening, mislim da ga nećemo koristiti protiv Gorice, ali vjerujem da će biti spreman za Hajduk. Individualno je radio čitavo vrijeme, njegova kvaliteta se vidi na treningu. Za nas on nosi veliku kvalitetu, ali i za HNL je važno da ovakav igrač s 27 godina dođe ovdje. Oduševljen sam, vidi se razlika koju donosi i presretan sam da je s nama i siguran sam da će biti pojačanje“.

Bakrar se istaknuo u Kupu…

„Veseli me njegova igra. On igra i centralno i na krilu. I Zajc se pokazao. Ta dvojica će biti pojačanja za nas“.

Izbori?

„Sigurno da je to veliki dan za Dinamo. Pozivam sve na glasanje. Nama je bitno da utakmicu odradimo dobro i da razveselimo naše navijače u nedjelju protiv Gorice“.

Desni bok? Soldo je igrao u Kupu, je li i Mikić alternativa za tu poziciju?

„Pierre-Gabriel je prijavio ozljedu nakon utakmice s Osijekom, Mikića nisam mogao koristiti jer je bio u reprezentaciji. Imam igrače koji to mogu igrati. Čekam da se Pierre-Gabriel oporavi, da konkurira za sastav“.

Varela?

„Dobro trenira, odradio je dvije dobre utakmice, u konkurenciji je, ali vidjet ćemo hoće li početi ili participirati protiv Gorice i Hajduka“.

Najavili ste da će uskoro i igrači Dinama biti pozvani u reprezentaciju.

„Imamo dobrih igrača – mladih, potentnih, poput Valinčića, Belje, Stojkovića, Nevistića… Naši igrači su po meni uvijek u krugu reprezentacije. Znam da izbornik neće zatvarati oči. Tu je i Mišić. Nisam razgovarao s izbornikom o tome. Razgovarali jesmo, ali ne o tome. Želim da ovi igrači zasluže poziv“.