Kovačević donio odluku? Ovako bi mogao izgledati Dinamo za ogled s Fenerbahčeom

Nogometaši Dinama večeras od 21 sat dočekuju Fenerbahče na Maksimiru.

Započinje Europska liga, a Plavi će večeras ohrabreni pobjedom u derbiju protiv Hajduka, igrati protiv velikana iz Istanbula – Fenerbahčea.

“Jedva čekamo utakmicu, stiže nam Europska liga. Igrači jedva čekaju da otvorimo protiv atraktivnog suparnika, znamo što je Fenerbahče, kakve pojedince imaju. Puno su uložili kako bi ušli u Ligu prvaka, a nisu uspjeli. Puni su kvalitetnih pojedinaca, ali mi smo u dobrom stanju poslije pobjede u Splitu. Siguran sam da ćemo dati sve od sebe da budemo dobri i razveselimo navijače”, rekao je Kovačević na press konferenciji uoči utakmice.

Svi se pitaju kako će izgledati početni sastav Dinama za večerašnju utakmicu, obrana se ne bi trebala previše dirati, pa će tako Nevistić utakmicu započeti na golu, a u zadnjoj liniji će igrati Goda, Dominguez, McKenna i Valinčić.

Isto kao i na Poljudu, vezni red bi trebali činiti Zajc, Ljubičić i Mišić, a u ofenzivnom dijelu bi Lisica mogao preseliti na klupu, a priliku bi trebao dobiti Bakrar koji je postavio konačnih 2:0 u Splitu. Početnih 11 bi, prema tome, trebali izgledati ovako:

Nevistić – Valinčić, Dominguez, McKenna, Goda – Ljubičić, Mišić, Zajc – Bakrar, Beljo, Hoxha.