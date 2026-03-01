Kovačević: Bilo je kriza, Gorica je radila probleme, ali zasluženo smo slavili

Podijeli :

U susretu 24. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Dinamo je na stadionu Maksimir pobijedio Goricu sa 4-2 pobjegavši Hajduku na sedam bodova prednosti.

Golove za Dinamo zabili su Dion Drena Beljo (7, 73-11m), Luka Stojković (17) i Marko Soldo (62), dok su za goste strijelci bili Žan Trontelj (36) i Ante Erceg (89-11m).

Susret je komentirao trener Dinama Mario Kovačević.

“Znali smo da neće biti lagano. Dobro smo ušli u utakmicu, otvorili 2:0 i sve je bilo lakše. Čestitam igračima od srca. U četvrtak navečer smo igrali, vratili se u petak, vidjeli ste da energetski nije bilo lagano, ali izvukli smo zadnji atom snage. Bilo je kriza za vrijeme utakmice, ali na vrijeme smo mijenjali i otišli na tri razlike. Čestitam svojim igračima i ekipi Gorice, radili su nam probleme, ali mislim da smo zasluženo pobijedili”, rekao je u uvodu.

Niste puno rotirali?

Bilo je par rotacija. Beljo i Dominguez nisu bili u Belgiji i danas su igrali, Vinlof je počeo. Iskoristili smo i pet izmjena tijekom utakmice, 120 minuta u Genku je bilo vrlo teško, dobro smo to izrotirali. Nije bilo ni žutih kartona ni ozljeda, čestitam kondicijskom treneru, dobro nas je pripremio.

Kurilovec?

Treba sve poštivati, dobro ćemo se pripremiti, izbacili su Istru. Nastavimo dalje u ritmu srijedu-subota. Rotirat ćemo, zdravi i spremni će igrati, odmorit ćemo neke koje ćemo trebati za derbi.

Derbi s Hajdukom?

Idemo utakmicu po utakmicu, ima ih još puno do kraja. U Splitu ćemo se postaviti tako da ćemo ići na pobjedu, cijenimo Hajduk i vjerujem da će biti dobra utakmica. Hoxha? Vjerujem da će i on moći ovaj tjedan. Koliko smo utakmica odigrali, i dobro je stanje s ozljedama.