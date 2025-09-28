Kovač nije znao da su mikrofoni uključeni, pa sve nasmijao razgovorom na ‘pressici’

Podijeli :

xGrantxHubbsx via Guliver

Borussia Dortmund je u petom kolu Bundeslige slavila 2:0 na gostovanju u Mainzu.

Momčad Nike Kovača nastavila je tako pratiti Bayern svojom četvrtom pobjedom, a trener je oduševio razgovorom na press konferenciji.

Kako prenosi Bild, Kovač nije znao da su mikrofoni već uključeni te je započeo razgovor s trudnom glasnogovornicom Mainza Silke Bannick.

Razgovor je tekao ovako:

Kovač: Kad je termin?

Bannick: U pauzi od Bundeslige, oko 10. siječnja.

Kovač: No dobro, to je savršeno! To se zove planiranje.

Bannick: Da, nema zaje*ancije.

Kovač: Držim fige!