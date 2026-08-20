Kovač iznenadio priznanjem: ‘Valjda se Klopp neće ljutiti’

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xCelinaxLeiersx via Guliver Image

Novi njemački izbornik Jürgen Klopp u subotu (20:30 sati) prvi put službeno stiže u na stadion u ovoj ulozi, a s tribina će uživo pratiti okršaj Superkupa između Borussije Dortmund i Bayerna (ekskluzivno na Sport Klubu 3).

Uoči tog dvoboja, trener BVB-a Niko Kovač na konferenciji za medije otkrio je kako je stupio u kontakt s nekadašnjim strategom kluba s Westfalena te je iznio detalje njihova zakazanog razgovora.

Kovač najavio borbu s Bayernom nakon potrošenih 108 mil. eura: ‘Ovo je bolji put’ Kovač i Borussia ne staju s pojačanjima: Potpisuje Perišićev suigrač i jedan od najboljih igrača Eredivisie Musiala zabrinuo navijače Bayerna, u utakmici s Leipzigom neočekivano se srušio na travnjak

Kovač je pred novinarima otvoreno govorio o komunikaciji s novim kormilarom “Elf-a”:

“Vjerojatno ćemo se čuti oko tri, to mogu otkriti. Nadam se da se Jürgen ne ljuti što sam to rekao unaprijed.”

Hrvatski stručnjak tom je prigodom podcrtao važnost bliske suradnje između njemačkih klubova i nacionalnog saveza:

“Jasno je da ćemo surađivati. Jürgen svakako ovisi i o nama, klubovima i trenerima iz Bundeslige. Dobit će sve informacije koje su mu potrebne da bi na kraju mogao donijeti odluku. On je taj koji odlučuje, ali u dogovoru s nama.”

Trenutačno su iz redova Borussije tri igrača u krugu izbornikovih kandidata — veznjak Felix Nmecha, branič Waldemar Anton i napadač Maximilian Beier — dok je standardni reprezentativac Nico Schlotterbeck izvan stroja zbog ozljede ligamenata zarađene na Mundijalu.

Prisjećajući se zajedničke prošlosti, Kovač se uz osmijeh dotaknuo i igračkih dana kada su se on i Klopp sučeljavali na terenima druge lige u dresovima Herthe i Mainza:

“Znali smo se sučeliti u drugoj ligi, u Mainzu i Berlinu. Ne znam tko je tada bio uspješniji, ali mislim da se ni jedan ni drugi nismo baš proslavili.”

Iako su 2019. godine u Ligi prvaka, dok je Kovač vodio Bayern, a Klopp Liverpool, imali manji nesporazum oko rukovanja nakon utakmice na Allianz Areni, situacija je brzo izglagoljena. Kovač uoči novog poglavlja njemačkog nogometa najavljuje besprijekoran odnos:

“Susreli smo se s Bayernom protiv Liverpoola baš u sezoni kad su kasnije osvojili Ligu prvaka. Rezultat znamo. Vjerujem da će naša suradnja biti jako dobra. Jürgen je radio ovdje, poznaje ovaj klub u dušu i točno zna kako sve funkcionira. Podržat ćemo ga gdje god možemo.”

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