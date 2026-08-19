Kći Luke Modrića napravila transfer: Odlazi iz Milana u Real Madrid

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AP Photo/Hassan Ammar via Guliver

Nogometni razvoj nastavlja u Španjolskoj.

Ema Modrić, kći legendarnog Luke Modrića, pojačala je Real Madrid nakon jednogodišnjeg boravka u Milanu.

Nasljednica osvajača Zlatne lopte iz 2018. godine nova je članica ženske akademije „kraljevskog kluba“. Prošle sezone u dresu Rossonera osvojila je Garino kup u uzrastu do 13 godina, i to protiv gradskog rivala Intera.

Ema je već igrala na Pirenejskom poluotoku, gdje je za Madrid CFF i Madrid CFF 2010 postigla ukupno 23 pogotka. Nakon preseljenja iskusnog veznjaka u grad mode, nastupala je za mlađe kategorije sedmerostrukog prvaka Europe.