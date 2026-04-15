Katalonski novinar nakon ispadanja Barcelone: ‘Uefa mafija’

Alberto Gardin Eurasia Images via Guliver

Iako Hansi Flick pokušava ublažiti ispadanje iz Lige prvaka pričom o skoroj potvrdi naslova u Španjolskoj, navijači baš i nemaju takve emocije. I ne samo navijači.

Uprava kluba, igrači, pa donekle i sam Flick – svi su ogorčeni na suce nakon dvomeča s Atletico Madridom.

POVEZANO Flick: Zaslužili smo polufinale, ali sada idemo osvojiti La Ligu Raphinha direktno: Ovo je bila pljačka

Za ispadanje svi krive suce koji su bili delegirani za ove utakmice.

A u povicima “držite lopova“ najdalje je otišao katalonski novinar Miguel Blazquez.

“Kovacs je prošlog tjedna opljačkao Barcelonu jer nije dosudio jedanaesterac i izbjegavao je dijeliti žute i crvene kartone igračima Atletica. Clément Turpin je sada sve dovršio ignoriranjem čistog penala nad Danijem Olmom i brutalnog udarca golmana Atletica Juana Musse u lice Fermína Lópeza. Uefa mafija“, napisao je Blazquez.