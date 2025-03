Katalinić se za SK dotaknuo Ladića i jasno poručio: ‘Livaković je zaslužio biti jedinica!’

Podijeli :

Marco Steinbrenner/DeFodi Images via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija u četvrtak na rasprodanom Poljudu od 20.45 sati igra protiv Francuske prvu utakmicu četvrtfinala Lige nacija, a za Sport Klub svoja razmišljanja podijelio je legendarni Ivan Katalinić

Hrvatska nogometna reprezentacija nakon duže stanke ponovno se okupila u Splitu gdje ih na rasprodanom Poljudu čeka prva utakmica četvrtfinala Lige nacija protiv moćne Francuske.

Izbornik Zlatko Dalić donio je odluku kako će protiv Francuske braniti Dominik Livaković koji u zadnje vrijeme ne brani u svom klubu Fenerbahčeu. Poznato je kako je Dražen Ladić zadužen za golmane u reprezentaciji kao Dalićev pomoćnik, a za tog istog Ladića se 1998. jako založio baš Katalinić koji je tad bio pomoćnim Ćiri Blaževiću.

“Puno sam puta ispričao tu priču koja se odvijala uoči prve utakmice Hrvatske na SP-u protiv Jamajke. Ukratko, oko ponoći su me u hotelu pozvali na razgovor Ćiro i Srebrić. Pitali su me treba li Mrmić biti prvi golman umjesto Ladića. Odmah sam im rekao da Ladić, iako nije bio u nekoj velikoj formi, mora braniti i točka. To sam obrazložio riječima da tako neće ostati bez svoje ‘jedinice’ već na početku turnira, a Mrmić će čekati spreman na klupi. Tako i sada mislim da Dominik Livaković, iako jedno vrijeme nije branio, treba biti jedinica kako bi mu vratili samopouzdanje i da mu na jedan način pomognu. Livaković je to zaslužio!”

Sutra ste na Poljudu?

“Naravno da jesam! Odlazim baš na svaku utakmicu hrvatske nogometne reprezentacije koja se igra na Poljudu. To se ne propušta.“

Kakvu utakmicu možemo očekivati na Poljudu uz dodatak kako je uzvrat u Parizu, u nedjelju 23. ožujka u istom terminu?

“Obzirom da je ovo Liga Nacija ovo je prije svega stvar prestiža i očekujem dvije jako dobre utakmice. Nema sumnje da će naši dati svoj maksimum i imat će veliku želju proći dalje, u polufinale.”

Od glavnih igrača Francuske iz finala SP 2018. godine ostao je samo Kylian Mbappe, a kod nas ipak igra još nekoliko igrača s tog turnira?

“To znači da je tada većina Francuza bila starija od naših igrača. No, ono što mene zanima je kako će izgledati obje reprezentacije nakon četiri mjeseca pauze. Da svi vidimo gdje smo sad.“

U sastavu Vatrenih je i dalje Luka Modrić koji će u rujnu proslaviti 40. rođendan, ali još uvijek igra na visokoj razini. Iznenađuje li vas to?

“Danas je to puno drukčije nego kad sam ja igrao, druga su vremena. Luka je cijeli život posvećen svom tijelu zato ovako dugo traje. Daje cijelog sebe da igra što duže, ima na raspolaganju najbolje trenere, pazi na prehranu i na sve živo, pa je zapravo normalno da je još dobar. I što je najvažnije, uvijek je bio uporan i sve mu se vratilo u životu.“

A jeste li očekivali da će Zlatko Dalić, koji je postao izbornik 2017., ovako dugo ostati na klupi Vatrenih?

“Puno se toga promijenilo od tada. No, Dalić je napravio, kad mu je najviše trebalo, jako dobar rezultat. Mislim da je sada puno lakše raditi s reprezentacijom jer se broj reprezentacija koje igraju na Europskom i Svjetskom prvenstvu povećao, a čim je tako jasno je kako i neke lošije reprezentacije mogu osigurati veliko natjecanje. Ukratko, danas je sistem natjecanja takav da više nije tako stresno kao prije i nije tako izražen pritisak. Uz sve je Dalić u ruke dobio takvu sjajnu generaciju i jasno je kako su i njemu igrači pomogli da ostvare ovako dobre rezultate. Dalić s igračima često razgovara i ima s njima odličan odnos. Zbog svega toga ove dvije utakmice su po meni više relaks. A Dalić je odavno dobio svoj status.“

Za kraj nam recite kakvu utakmicu na Poljudu možemo očekivati?

“Kao prvo atmosfera će biti jako dobra, kako je to uvijek na Poljudu. Očekujem pobjedu Hrvatske i to bi zaista bila velika stvar.“