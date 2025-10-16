Karoglan o Hajduku: ‘Momčad je kvalitetnija, a jedan me igrač oduševio’

Podijeli :

Robert Matić i Miro Gabela/Hajduk.hr

Naon reprezentativne stanke se nastavlja hrvatsko prvenstvo, a svojih se dana u HNL-u prisjetio i Mislav Karoglan.

Bivši trener Istre i Hajduka karijeru je nastavio u moldavskom Sheriffu gdje je dobio otkaz ovog proljeća.

“Bili smo žrtve suludog sustava. Mi osam i pol mjeseci nismo izgubili utakmicu. Umjesto da pričamo o sezoni bez poraza, tek treći put od osnutka kluba, dogodila se neuspješna sezona koja je za klub poput Sheriffa apsurd. Sustav se trebao mijenjati prošle sezone, ali promijenio se tek ove”, rekao je Karoglan za SN.

Osim o Moldaviji, govorio je i o Hajduku.

“Oduševio me na početku sezone Pajaziti, igrao je na drugoj razini. To kako kontrolira loptu i kako mu ona leži na nozi je nešto posebno. Također, veliki plus ide Karačiću, a i Ivušić se diže. U posljednje dvije utakmice je najbolji igrač Hajduka. Uz njega će se bolje razvijati i Silić, koji je trenutno potencijal broj 1 u konkurenciji mladih vratara u Hrvatskoj. Uz ove igrače, potencijal je pokazao i Ron Raci. Španjolce ne znam, ali vjerujem da će se dizati kako sezona bude odmicala. No, čini mi se kako Hajduk ove sezone ima kvalitetniju momčad u odnosu na lani”, objasnio je Karoglan.