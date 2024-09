Kalinić: Kakva pojačanja? Nemaju ni za plaće! U Hajduku je puno uhljeba

Podijeli :

Sport Klub

Nikola Kalinić u pola sata dugoj press konferenciji otkrio je dosta informacija iz Hajduka.

Između ostalog, smijenjeni sportski direktor Hajduka otkrio je kako u Hajduku ubrzo neće imati ni za plaće.

“Kada sam tražio novac za pojačanja rekli su mi kakva pojačanja, mi nemamo za dva mjeseca plaća. Znam da su dizani krediti i da će opet dizati. Činjenica je da je Dinamo bolji. Ljude ne treba lagati niti stvarati euforiju. Euforija se treba stvarati igrama i pobjedama na terenu.”

VEZANA VIJEST Kalinić: Rekao mi je da su Livaja i Lovre najveći problem u Hajduku, ja sam ispao žrtveno janje

Rekao je da u Hajduku ima puno ‘uhljeba’.

“Htio sam uvesti puno toga, ali nije mi se dozvoljavalo ništa. Hajduk mi je prvi i zadnji klub u životu, tu sam cijeli život i tu ću i dalje živjeti i navijati za Hajduk, ali ljudima treba otvoriti oči o stanju u klubu. Ja sam ispao žrtveno janje, a problem je u ljudima iza mene. Idući koji dođe će isto biti njihova desna ruka i čovjek koji će klimat glavom.

Ima puno ljudi koji ne zaslužuju biti u Hajduku, puno ljudi koji jedni drugima čuvaju leđa jer ovise o Hajdukovoj plaći. Već dugo se mijenjaju uprave, a neki ljudi se ne mijenjaju. Ima puno uhljeba u klubu i to treba čim prije maknuti. Prije svake pressice su me pripremali i govorili mi što da kažem. Ja ne želim biti ničiji pijun. Imao sam veliku karijeru u kojoj sam igrao u velikim klubovima i zaradio, ne treba mi da sam ičiji pijun. Tri dana prije derbija je jako loš trenutka za smjenu. Mogli su me smijeniti na početku reprezentativne pauze, ali oni su izabrali ovaj tajming.”