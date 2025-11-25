Kakav podvig San Diega: U svojoj prvoj MLS sezoni izborili finale

San Diego će u finalu Zapadne konferencije igrati protiv Vancouver Whitecapsa.
Finalni par Istoka MLS-a čine Inter Miami i New York City.
San Diego je do finala Zapada došao minimalnom pobjedom 1:0 protiv Minnesote. Na gol se u ovom susretu čekalo do 72. minute, a čovjek odluke bio je danski napadač Anders Dreyer.
Finala konferencija bit će odigrana 30. studenoga, a sastat će se Inter Miami – New York City i San Diego – Vancouver Whitecaps. Finale će biti odigrano 6. prosinca.
