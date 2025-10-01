Jurić: Pašalićev gol je bio prekrasan, to je taj splitski karakter

Champions League 1. lis 20259:00 0 komentara
GianlucaxRicci IPAxSport via Guliver

Atalanta je upisala veliku pobjedu na krilima Maria Pašalića.

Mario Pašalić u 74. minuti izborio je jedanaesterac kojeg je za izjednačenje realizirao Samardžić, a onda je tri minute prije kraja zabio gol za pobjedu.

Ovo nije bila samo Pašalićeva velika večer, već i za trenera talijanske ekipe Ivana Jurića, koji je 50. godini ostvario prvu pobjedu u Ligi prvaka. Gazzetta dello Sport navodi izjavu hrvatskog stručnjaka talijanskog kluba:

“Pašalićev gol bio je prekrasan, za mene i sve navijače. Mario je iz Splita, kao i ja. Svi od tamo smo takvi, razumijemo se, imamo isti karakter. Čak i kad mu je bilo teško, nikada nije odustao.”

