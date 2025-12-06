Juniori Hajduka slavili protiv Dinama u pravoj golijadi u Splitu

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Na Poljudu, u 13. kolu Prve NL za juniore, Hajduk je slavio 3:2 protiv Dinama.

Juniori Hajduka koje vodi Goran Milović su poveli već u 6. minuti golom Duje Milišića iz penala, a početkom drugog dijela brzo su otišli na 3:0 zahvaljujući pogocima Šime Perka i Bruna Mišure u 52. i 53. minuti.

Dinamo kojeg vodi Jerko Leko je pokušao doći do preokreta preko Josipa Brundića i Davida Lagančića (67’, 80’), ali više od dva gola nisu zabili.

Ovom pobjedom juniori Hajduka sada su na 24 boda, dva manje od Dinama i Lokomotive, koji imaju utakmicu manje.