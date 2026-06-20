Junaku Brazila ovo se neće svidjeti: Evo što mu je poručio Ancelotti nakon dva gola

Podijeli :

Riquelve Nata Sports Press Photo via Guliver

Brazil je s 3:0 svladao reprezentaciju Haitija, a strijelac dva gola bio je sjajni napadač Manchester Uniteda Matheus Cunha. No, čini se da mu to neće biti dovoljno da ostane starter i protiv Škotske.

Nakon utakmice brazilski izbornik Carlo Ancelotti najavio je kako bi junaka ove pobjede, uz kojeg se u strijelce upisao i Vinicius Jr., već u idućem dvoboju mogao preseliti na klupu.

Pogledajte golove u uvjerljivoj pobjedi Brazila nad Haitijem Brazil uvjerljivo slavio i uništio snove Haitija o prolasku skupine

Jasno je i što je u pozadini svega – mogućnost igranja Neymara, koji je ovaj dvoboj odgledao na televiziji dok se oporavlja od ozljede…

“Odigrali smo dobru utakmicu, posebno u prvom poluvremenu. U drugom poluvremenu smo kontrolirali igru. Za ovu utakmicu, uveo sam Matheusa Cunhu kako bi stvarao probleme protivničkoj obrani. Mislim da sam pogodio”, rekao je Ancelotti pa dodao ono što se napadaču Man. Uniteda sigurno neće svidjeti:

“Ali za sljedeću utakmicu bih to mogao promijeniti. Očekujem da će Neymar biti spreman za posljednju utakmicu u skupini protiv Škotske”.

Medijima se nakon dvoboja obratio i izbornik nogometne reprezentacije Haitija Sébastien Migne, koji je rekao:

“Ono što je pozitivno jest da se nismo predali. Moral je bio prisutan u momčadi u drugom poluvremenu. Igrači su pokazali da su zaslužili biti ovdje na Svjetskom prvenstvu. Nažalost, danas smo igrali protiv Brazila, a razlika je ipak bila prevelika.”

Nakon dva kola Brazil i Maroko imaju po četiri boda, Škotska je na tri, a Haiti je na nuli, čime je postao prva reprezentacija koja sigurno napušta natjecanje nakon grupne faze.

U zadnjem kolu, 24. lipnja igraju Brazil i Škotska, te Maroko i Haiti.