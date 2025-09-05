Junak Hrvatske protiv Farskih otoka: ‘Teško je igrati na umjetnoj travi, svi su u strahu’

Podijeli :

Darko Bandić via Guliver

Hrvatska je slavila protiv Farskih otoka u gostima golom Andreja Kramarića. Bilo je to u prvom dijelu kad je s desne strane ubacio Kristijan Jakić, a onda je Ante Budimir proslijedio loptu do Kramarića koji je glavom zabio za 1:0. Nakon utakmice je "devetka" Hrvatske stala pred kamere i dala svoj komentar susreta.

“Jako bitna tri boda. Očekivali smo ovaku utakmicu. Posljednjih 10 utakmice sve ekipe se muče tu i namučit će se svi. Igrao sam bezbroj puta ovakvu utakmicu i puno puta izgubio. Najvažnije da smo upisali tri boda, ali znali smo da će biti borba”, prokomentirao je kratko utakmicu.

Napadač Hoffenheima se potom dotaknuo umjetne trave

“Iskreno, da. Umjetna trava je dosta drugačija. Igrači trče sa strahom jer nema proklizavanja. Stopala se ukopavaju. Znali smo da će bit teško. Kao dijete sam igrao na umjetnoj travi. Nisam odavno igrao na ovoj podlozi.”

Komentirao je i rušenje rekorda

“Uvijek je lijepo zabit gol. Predivan osjećaj. Ako srušim rekord, bit ću sretan. Ako bog da, biće, ali uspjesi s reprezentacijom su bitni.”

Dotaknuo se potom i susreta s Crnom Gorom i nastavka kvalifikacija

“Očekujem sličnu utakmicu kao danas. Mi ćemo gresivnije napadati. Hoćemo li probit liniju, ne znam. Teško će bit. Neki misle da kad si favorit, nemaš što izgubit, ali zapravo je suprotno. Uvijek imaš nešto za izgubiti.

Nadam se da ćemo riješiti kvalifikacije prvi put na miran način.”