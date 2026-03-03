Jose Boto smijenio trenera nakon pobjede 8:0

Podijeli :

Celso Pupo Fotoarena via Guliver

Flamengo je dao otkaz treneru.

Odluka o odlasku Filipe Luisa s klupe Flamenga donesena je samo nekoliko sati nakon što je momčad u ponedjeljak deklasirala Madureiru s 8:0 i osigurala plasman u finale prvenstva Carioca, lokalnog prvenstva Rio de Janeira.

PROČITAJTE I: Otkriveno što je zvijezda Reala rekla sucu pa dobila izravan crveni karton

Klub je u priopćenju potvrdio da s Luísom odlaze i pomoćni trener Ivan Palanco te kondicijski trener Diogo Linhares.

Odlazak je uslijedio nakon nestabilnog početka ove godine, tijekom kojeg je Flamengo izgubio brazilski Superkup od Corinthiansa i južnoamerički superkup Recopa Sudamericana od argentinskog Lanúsa.

U brazilskom prvenstvu Flamengo je na 11. mjestu s tek jednom pobjedom u tri utakmice.

Sportski direktor Flamenga je Jose Boto, koji je tu dužnost preuzeo početkom prošle godine nakon što je otišao iz Osijeka. Kako navode brazilski mediji, odluku o smjeni Luisa zajednički su donijeli Boto i predsjednik Flamenga još nakon poraza od Lanúsa.