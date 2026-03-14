Još jedan težak udarac za jednog od domaćina SP-a

AP Photo/Agustin Herrera via Guliver

Jedan od domaćina ovogodišnjeg Svjetskog nogometnog prvenstva, koje će se igrati od 11. lipnja do 19. srpnja, Meksiko zbog teške je ozljede ostao bez još jednog standardnog igrača za to natjecanje ovoga tjedna.

Nakon što je prije tri dana otpao prvi vratar Luis Angel Malagon zbog ozljede ahilove tetive, u petak je potvrđeno kako je veznjak Toluce Marcel Ruiz (25) zadobio puknuće prednjih križnih ligamenata i meniskusa u 2:3 porazu od San Diega u dvoboju CONCACAF-ova Champions Cupa igranom u srijedu.