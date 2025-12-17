Jedvaj ostao na klupi u novoj pobjedi Panathinaikosa

Podijeli :

xStefanosxKyriazis IPAxSportx xipa-agency.netx IPA_61336038 IPA_Agency_IPA61336038 via Guliver Image

U četvrtom kolu grčkog kupa Panathinaikos Tina Jedvaja upisao je novu pobjedu. Na gostovanju kod Kavale slavili su s 2:1 te su osigurali četvrtfinale grčkog kupa.

U 18. minuti susreta Filip Mlađenović doveo je Panathinaikos u vodstvo da bi 17 minuta kasnije Mark Sifneos zabio iz kaznenog udarca za 1:1. Ipak, u drugom dijelu je Vicente Taborda zabio za 2:1 i pobjedu Panathinaikosa.

Tako su došli do četvrte pobjede u četiri odigrane utakmice u kupu. To im je donijelo sigurni plasman u četvrtfinale kupa. U ovom susretu Tin Jedvaj nije ulazio u igru. 30-godišnji Hrvat bio je standardan za grčkog velikana u početnim utakmicama, ali u posljednjih nekoliko susreta sve manje igra. U prošlom kolu igrao je 15 minuta, za Europa ligi nije prijavljen dok je u prethodna dva susreta imao zabilježenu po minutu.

Grčki kup igra se po neuobičajenom formatu gdje se u grupnoj fazi igraju četiri utakmice. Prve četiri momčadi idu u četvrtfinale dok se od petog do 12. mjesta igraju utakmice svojevrsne osmine finala. Večeras će igrati i PAOK za koji igraju Dejan Lovren i Luka Ivanušec.