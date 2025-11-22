Jedna utakmica u Rijeci već odgođena, Jadranski derbi se igra

Podijeli :

Damir Skomrlj CROPIX via Guliver

Večeras od 18 sati je na rasporedu dvoboj Rijeke i Hajduka.

Nogometaši Orijenta i Opatije ove nedjelje od 13.30 sati odradit će svoj derbi u sklopu 16. kola SuperSport Prve NL.

Utakmica je prvotno bila zakazana ove subote, no orkanska bura uzrokovala je odgodu na 24 sata.

Nekoliko kilometara od Krimeje igra se i Jadranski derbi od 18 sati, no kako stvari stoje utakmica zasad neće biti odgođena.

Kako god bilo, morat ćemo pričekati da obje momčadi i sudac Mateo Erceg išetaju na travnjak Rujevice pa donesu konačnu odluku, piše Novi list.