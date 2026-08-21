Jedan od najvećih ruskih talenata preselio u Galatasaray

Ruski veznjak Aleksej Batrakov (21) novi je član Galatasarayja, objavio je turski nogometni prvak.
Mladi veznjak stiže u Istanbul iz moskovskog Lokomotiva za 25 milijuna eura, a ruski klub također dobio i 15% profita od sljedećeg transfera igrača.
Istanbulski klub je dodao kako je Batrakov potpisao petogodišnji ugovor i da će zarađivati neto godišnju plaću od 3.25 milijuna eura.
Batrakov se smatra jednim od najperspektivnijih mladih igrača Rusije. Prvi poziv u seniorsku rusku reprezentaciju dobio je 2024. godine, a prvi pogodak je zabio u debiju protiv Bruneja u studenom iste godine.
Veznjak je ove sezone u pet nastupa zabilježio jedan gol i jednu asistenciju. Prošle sezone je postigao 17 golova i upisao 12 asistencija u 36 utakmica za Lokomotiv.
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