Jedan od ključnih igrača Liverpoola za vrijeme Kloppa na pragu prelaska u Tottenham

Podijeli :

(AP Photo/Kirsty Wigglesworth) via Guliver Image

U Liverpool je došao 2017. godine transferom iz Hull Cityja, a ekspresno se nametnuo u momčadi Jurgena Kloppa te je postao jedan od ključnih igrača Redsa.

Riječ je o Andrewu Robertsonu, škotskom lijevom beku koji je u drugoj i trećoj sezoni imao dvoznamenkasti broj asistencija (11 i 12), a isto je napravio u sezonu 2021./2022. kada ih je imao 10.

Ipak, 31-godišnji lijevi bek je u padu pa je prošle sezone uspio upisati tek jednu, a ove godine u 13 nastupa nema nijednu, a imao i manju minutažu. Tako se sve češće priča o njegovom odlasku pa je u petak najpouzdaniji engleski novinar David Ornstein objavio da je Tottenham u ozbiljnim pregovorima s Liverpoolom oko transfera.

Dolaskom Miloša Kerkeza Robertson više nije u prvom planu dok se u Tottenhamu otvara mjesto u postavi jer se Velšanin Ben Davies ozbiljno ozlijedio. Ne zna se kolika cifra bi bila i hoće li Robertson Liverpool zamijeniti Londonom u siječnju ili na ljeto.