Jedan je dinamovac posebno oduševio navijače u derbiju

Podijeli :

Goran Mehkek CROPIX via Guliver

U najvećem hrvatskom derbiju, ogledu sedmog kola HNL-a, nogometaši Dinama su pred 32.000 gledatelja na Poljudu pobijedili s 2-0 (1-0) velikog rivala Hajduk.

Plave su do pobjede golovima vodili Arber Hoxha i Monsef Bakrar, a navijači su na društvenim mrežama bili puni pohvala za igrače i trenera Marija Kovačevića.

Posebno su izdvojili slovenskog veznjaka Mihu Zajca koji se našao u početnoj postavi trenera.

“Zna se tko je gazda”, “Bili smo na 70 posto i dobili smo ih”, “Zajc najbolji, mora ostati u prvoj momčadi”, “Zajc je igračina”, “Zajc igrač utakmice, bravo svi!”, “Nadmoćniji suparnik”, “Sve vam je oprošteno!”, “Bakrar je zvijer, gol koji će se dugo pamtiti”, “Najte kaj zameriti”, samo su neki od komentara na službenom profilu kluba.