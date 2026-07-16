Je li Dani Olmo najpodcjenjeniji igrač Svjetskog prvenstva? ‘Kad je najvažnije, on zablista’

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AP Photo/Abbie Parr via Guliver

Dani Olmo igra fantastičan turnir u Sjevernoj Americi.

Svjetsko prvenstvo često u potpunosti promijeni percepciju o nogometašima. Nekima nastupi na najvećoj pozornici donesu status zvijezde, dok drugi zbog nekoliko pogrešaka izgube dio ugleda. No postoje i igrači koji, unatoč vrhunskim predstavama, ostanu u sjeni.

Prema pisanju uglednog njemačkog Kickera, upravo je Dani Olmo jedan od takvih nogometaša.

Njemački magazin postavlja pitanje:

“Je li Dani Olmo najpodcjenjeniji igrač Svjetskog prvenstva 2026.?”

Nijemci: Kad je najvažnije, Olmo zablista

Kicker smatra da je Olmo možda i najbolji ofenzivni vezni igrač dosadašnjeg dijela turnira, posebno zbog načina na koji razbija suparničke obrane koje igraju u niskom bloku.

Njegovo inteligentno kretanje, pravovremena dodavanja i sposobnost driblinga otvaraju prostor suigračima i stvaraju prilike, zbog čega njemački medij zaključuje:

“Kad je najvažnije, Dani Olmo zablista.”

Iako nije među najeksponiranijim zvijezdama prvenstva, 28-godišnji bivši igrač Dinama svojim igrama, osobito u ključnim trenucima, potvrdio je da pripada samom vrhu turnira.

Pohvale i iz Nizozemske

Olmove nastupe analizirali su i Nizozemci. Portal Voetbal ističe kako statistika tek djelomično otkriva njegov doprinos momčadi.

U polufinalnoj pobjedi Španjolske nad Francuskom (2:0) imao je samo 30 dodavanja, od kojih je pogriješio tek jedno, ali je pritom stvorio dvije velike prilike za pogodak.

Još zanimljiviji su FIFA-ini podaci koji prate kretanje igrača bez lopte. U samo 77 minuta igre Olmo je:

čak 60 puta utrčao ili se otvorio za primanje lopte, više od bilo kojeg drugog igrača na terenu

41 put tražio loptu između protivničkih linija, dok nijedan drugi nogometaš nije imao više od 22 takva kretanja.

Zaključak Nizozemaca je da Olmo neprestano radi za momčad, otvara prostor i nudi se suigračima čak i kada na kraju ne dobije loptu.

Pred njim i reprezentacijom Španjolske sada je još samo posljednji izazov. U finalu Svjetskog prvenstva u nedjelju od 21 sat igrat će protiv Argentine za naslov svjetskog prvak