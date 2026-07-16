Znate li koliko su puta Argentina i Španjolska međusobno igrale na SP-u? Puno manje od očekivanog

Finalna utakmica Svjetskog prvenstva u nedjelju u New Jerseyju između nogometaša Argentine i Španjolske bit će tek druga međusobna službena utakmica u povijesti ove dvije reprezentacije.

Prvi i jedini put su igrali na Svjetskom prvenstvu 1966. godine kada je u grupnoj fazi Argentina pobijedila s 2-1 u Birminghamu.

Argentinci i Španjolci su zato odigrali čak 13 prijateljskih utakmica u kojima je Argentina pobijedila šest puta, Španjolska pet puta, dok su dvije utakmice završile bez pobjednika. U pamćenju posebno ostaje 2018. godina i dvoboj u Madridu kada su se momčadi pripremale za odlazak na Svjetsko prvenstvo u Rusiji.

Španjolska je tada s čak 6-1 pobijedila Argentinu koja je igrala bez Messija. Tri pogotka za Španjolsku je dao Isco, a po jedan Iago Aspas, Thiago Alcantara i Diego Costa. Jedini je strijelac za Argentinu bio Otamendi, koji je i danas član reprezentacije.

Španjolcima je ovo tek drugi nastup u finalu, a premijerni ulazak u finale rezultirao je i naslovom svjetskog prvaka 2010. godine.

Argentina će u nedjelju juriti prema četvrtom naslovu svjetskog prvaka, ranije je slavila 1978., 1986. i 2022. godine. Argentina će pokušati i obraniti naslov svjetskog prvaka što je ranije kroz povijest uspjelo samo dvjema reprezentacijama. Prvi put je to uspjela Italija 1934. i 1938., dok je potom Brazil osvojio dva naslova prvaka u nizu, 1958. i 1962. godine.