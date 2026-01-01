Jakirovićev Hull izgubio na otvaranju godine, Modrićev Swansea slavio

Podijeli :

xIanxLyallx PSI-23440-0125 via Guliver Image

Dok je Nova godina za sve "obične" ljude praznik, u sportu nema pauze. Tako je četvrtak bio rezerviran za niže rangove engleske lige među kojima je prednjačio Championship. Tamo je odigrano nekoliko zanimljivih susreta za hrvatsku javnost među kojima je onaj između Hull Cityja Sergeja Jakirovića i Stoke Cityja te Swanseaja čiji je suvlasnik Luka Modrić i West Bromwich Albiona. Jakirovićev Hull izgubio je s 1:0 dok je Swansea upisao pobjedu istim rezultatom.

Jakirovićev Hull je Novu godinu otvorio na četvrtom mjestu prvenstvene ljestvice, a njihovi protivnici bili su 11. prije početka kola pa je tako blagi favorit bila domaća momčad. Ipak, nakon prvog poluvremena u vodstvu je bio Stoke. Oni su poveli u 39. minuti golom Roberta Bozenika, 26-godišnjeg Slovaka. S tim rezultatom otišlo se na poluvrijeme.

Hull u drugom dijelu nije uspio pronaći rješenje za Stoke unatoč tome što je drugi dio zbog velike ozljede Bozenika donio 17 minuta nadoknade. Tako su Novu godinu otvorili s porazom u Championshipu. Za Jakirovićeve trupe cijeli susret je odigrao hrvatski vratar Ivor Pandur.

U isto vrijeme kao i Hull, svoj susret započeo je Swansea čiji je suvlasnik kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić. Velški klub je na svom terenu ugostio West Bromwich Albion. Tamo su nakon prvog dijela mreže mirovale da bi onda u 74. minuti Jay Fulton, 31-godišnji Škot, doveo Swansea u vodstvo.

Velšani su do kraja susreta obranili tu prednost te su došli do nova tri boda u drugom rangu engleskog nogometa.

Njih je ova pobjeda dovela do 15. pozicije prvenstvene ljestvice dok je Jakirovićev Hull zbog poraza pao jedno mjesto. Trenutačno su peti što im i dalje garantira doigravanje. Međutim, sedmom Milwallu bježe tek jedan bod.