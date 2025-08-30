Jakirovićev Hull City poveo u 3. minuti pa doživio težak poraz

Podijeli :

Dennis Goodwin PSI-22521-0021 via Guliver Images

U četvrtom kolu Championshipa hrvatski trener Sergej Jakirović doživio je poraz 4:2 sa svojim Hull Cityjem protiv Bristol Cityja.

Momčad Sergeja Jakirovića odlično je otvorila susret i povela već u 3. minuti golom Gelhardta.

Domaćini su zatim izjednačili u 18. preko Riisa, u 32. je Mehmeti zabio za preokret i vodstvo Bristola 2:1, a utakmicu je riješio Riis još jednim golom u 42. minuti. Na 4:1 povisio je Bird 12 minuta prije kraja, a u nadoknadi je Joseph zabio za konačnih 4:2.

Hull City je upisao i drugi uzastopni poraz nakon što je u prošlom kolu kod kuće izgubio od Blackburna 3:0.