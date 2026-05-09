Jakirović: Imali smo najbolju priliku na utakmici, a kod poništenog gola Millwalla postojao je jasan prekršaj

Nakon 0:0 u prvoj utakmici doigravanja za Premier ligu, obistinile su se riječi trenera Hull Cityja Sergeja Jakirovića iz najave susreta kako će odluka o putniku u finale pasti tek u uzvratu u Londonu.
Šestoplasirani sastav nakon ligaškog dijela Championshipa tako će u ponedjeljak, 11. svibnja, na stadionu The Den od 21 sat pokušati izbaciti trećeplasirani Millwall. Hull je ove sezone već slavio na gostovanju kod londonske momčadi, kada je 13. prosinca pobijedio rezultatom 3:1.
Nakon prve utakmice na MKM stadionu Jakirović je istaknuo kako je zadovoljan defenzivnim dijelom igre svoje momčadi.
“Bilo je jako teško, borba za svaku loptu i svaki izazov. Možda smo imali najbolju priliku u utakmici preko Moa Belloumija, a nakon toga bili su jako opasni iz prekida i dugih ubacivanja, ali mislim da smo se dobro nosili s ovim. Sve u svemu, ovo je pošten rezultat. Kao što sam rekao, večeras se ništa neće odlučiti i nije se odlučilo”, kazao je trener Tigrova.
Potom je odgovorio i na detaljnija pitanja o situacijama s utakmice:
“Napravili smo ispravku na poluvremenu kako bismo im se približili i pritiskali kao momčad. Poništeni gol Millwalla? To je jasan prekršaj. To sam odmah vidio. Ako uzmete igrača s dvije ruke i zavrtite ga oko sebe, to je prekršaj.“
