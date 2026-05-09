Jakirović: Imali smo najbolju priliku na utakmici, a kod poništenog gola Millwalla postojao je jasan prekršaj

Šestoplasirani sastav nakon ligaškog dijela Championshipa tako će u ponedjeljak, 11. svibnja, na stadionu The Den od 21 sat pokušati izbaciti trećeplasirani Millwall. Hull je ove sezone već slavio na gostovanju kod londonske momčadi, kada je 13. prosinca pobijedio rezultatom 3:1.

Jakirovićev Hull remizirao u prvoj polufinalnoj utakmici doigravanja za Premier ligu

Nakon prve utakmice na MKM stadionu Jakirović je istaknuo kako je zadovoljan defenzivnim dijelom igre svoje momčadi.

“Bilo je jako teško, borba za svaku loptu i svaki izazov. Možda smo imali najbolju priliku u utakmici preko Moa Belloumija, a nakon toga bili su jako opasni iz prekida i dugih ubacivanja, ali mislim da smo se dobro nosili s ovim. Sve u svemu, ovo je pošten rezultat. Kao što sam rekao, večeras se ništa neće odlučiti i nije se odlučilo”, kazao je trener Tigrova.

Potom je odgovorio i na detaljnija pitanja o situacijama s utakmice:

“Napravili smo ispravku na poluvremenu kako bismo im se približili i pritiskali kao momčad. Poništeni gol Millwalla? To je jasan prekršaj. To sam odmah vidio. Ako uzmete igrača s dvije ruke i zavrtite ga oko sebe, to je prekršaj.“