Jakirović i Bilić kandidati za isti posao u Premier ligi?

Nakon što je insajder Ben Jacobs javio da je Slaven Bilić spreman preuzeti momčad West Hama, na listi potencijalnih trenera se pojavio još jedan Hrvat.
Riječ je o Sergeju Jakiroviću koji nakon 25 kola Championshipa drži peto mjesto ljestvice s Hullom, klubom koji je prošlu sezonu završio mjesto iznad zone ispadanja dok su sad u borbi za play-off za ulazak u prvi rang.
“Za mene je Sergej Jakirović najbolji menadžer u Championshipu nakon 19 odigranih kola. Kada pogledate kakve su bile najave u kontekstu Hull Cityja prije nego što je sezona počela, jasno je da je klub dovođenjem Jakirovića povukao vrhunski potez. Još malo je do polovice prvenstva, a Hull je pobjedom mogao doći do 3. mjesta, to dovoljno govori o Jakiroviću i njegovim trenerskim kvalitetama i pomalo nevjerojatnom učinku”, rekao je o njemu slavni Neil Warnock.
U West Hamu je krajem rujna prošle godine Nuno Espírito Santo zamijenio Grahama Pottera, ali čini se da su i njemu dani odbrojani nakon što klub ne pronalazi kontinuitet dobrih rezultata te nakon 20 kola drži 18. mjesto koje vodi u drugu englesku ligu.
