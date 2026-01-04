Jakirović i Bilić kandidati za isti posao u Premier ligi?

Podijeli :

AP Photo/Matthias Schrader via Guliver

Nakon što je insajder Ben Jacobs javio da je Slaven Bilić spreman preuzeti momčad West Hama, na listi potencijalnih trenera se pojavio još jedan Hrvat.

Riječ je o Sergeju Jakiroviću koji nakon 25 kola Championshipa drži peto mjesto ljestvice s Hullom, klubom koji je prošlu sezonu završio mjesto iznad zone ispadanja dok su sad u borbi za play-off za ulazak u prvi rang.

“Za mene je Sergej Jakirović najbolji menadžer u Championshipu nakon 19 odigranih kola. Kada pogledate kakve su bile najave u kontekstu Hull Cityja prije nego što je sezona počela, jasno je da je klub dovođenjem Jakirovića povukao vrhunski potez. Još malo je do polovice prvenstva, a Hull je pobjedom mogao doći do 3. mjesta, to dovoljno govori o Jakiroviću i njegovim trenerskim kvalitetama i pomalo nevjerojatnom učinku”, rekao je o njemu slavni Neil Warnock.

U West Hamu je krajem rujna prošle godine Nuno Espírito Santo zamijenio Grahama Pottera, ali čini se da su i njemu dani odbrojani nakon što klub ne pronalazi kontinuitet dobrih rezultata te nakon 20 kola drži 18. mjesto koje vodi u drugu englesku ligu.