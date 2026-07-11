Jagušić zabio prvijenac u dresu grčkog velikana

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Nogometaši Panathinaikosa nastavili su s odličnim rezultatima u pripremnom razdoblju svladavši Grasshoppers rezultatom 3:0. Nakon uvjerljivih pobjeda protiv Helmonda (4:0) i Ajaxa (3:1), grčki velikan upisao je još jedan uspješan nastup uoči početka nove sezone.

Hrvatski mladi reprezentativac Adriano Jagušić bio je strijelac prvog pogotka na susretu. U 48. minuti primio je dodavanje Davidea Calabrije tridesetak metara od gola, sjurio se prema kaznenom prostoru i preciznim udarcem s ruba šesnaesterca, uz pomoć odbijanca, doveo svoju momčad u vodstvo. Bio je to njegov prvi pogodak u dresu Panathinaikosa.

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Jagušić je na terenu ostao do 59. minute, a ovim je golom upisao drugo izravno sudjelovanje kod pogotka tijekom ljetnih priprema. U prethodnoj utakmici protiv Ajaxa asistirao je za jedan od pogodaka, potvrdivši dobru formu. Preostala dva gola za Panathinaikos postigli su Anass Zaroury i Vicente Taborda.

Dobre igre tijekom pripremnog razdoblja daju naslutiti da bi 20-godišnji hrvatski ofenzivac u nadolazećoj sezoni mogao imati znatno važniju ulogu nego u proljetnom dijelu prošle sezone. Nakon dolaska u Grčku od njega su se očekivale velike stvari, no u svojoj prvoj polusezoni upisao je samo šest nastupa u svim natjecanjima i na terenu proveo ukupno 84 minute.

Prije transfera nastupao je za Slaven Belupo, za koji je odigrao 67 utakmica te pritom postigao 16 pogodaka i dodao 10 asistencija. Koprivnički klub njegovim je transferom zaradio oko 5,2 milijuna eura fiksne odštete, dodatnih 800 tisuća eura kroz bonuse te zadržao pravo na 20 posto iznosa od buduće prodaje igrača. Prema procjeni Transfermarkta, Jagušićeva tržišna vrijednost iznosi pet milijuna eura.