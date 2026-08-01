Šuška se po Splitu – Garcia na Varaždin kreće s Livajom u prvih 11?

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Robert Matić / Hajduk.hr

Nakon europskog razočaranja i ispadanja od Pafosa u drugom pretkolu Europske lige, Hajduk se okreće domaćem prvenstvu. Splićane u prvom kolu SuperSport HNL-a očekuje gostovanje kod Varaždina, a trener Gonzalo Garcia priprema jednu značajnu promjenu u početnom sastavu.

Prema dostupnim informacijama koje donosi Dalmatinski portal, Marko Livaja trebao bi utakmicu započeti od prve minute, što će biti njegov prvi start ove sezone.

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Najbolji Hajdukov igrač u dosadašnjem dijelu sezone ulazio je s klupe u sve četiri službene utakmice, a posljednji put u početnoj postavi bio je u 35. kolu prošle sezone, kada su Bijeli remizirali s Lokomotivom (1:1).

Livajin povratak među prvih 11 mnogi su navijači priželjkivali posljednjih tjedana, a nakon ispadanja iz Europa lige očekuje se da će Garcia protiv Varaždina na teren poslati najjači raspoloživi sastav.

Hajduk će tako pokušati pobjedom otvoriti novu sezonu SuperSport HNL-a i ostaviti iza sebe razočaranje nakon eliminacije od Pafosa, dok će se od Livaje očekivati da ponovno predvodi napad splitske momčadi.