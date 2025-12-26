Izvrijeđao suca u okršaju protiv Reala, sad je dobio paprenu kaznu

Podijeli :

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Kada je zaradio drugi žuti karton, zaletio se prema sucu uz salvu uvreda. Epilog? Produženi odmor do sredine veljače.

Branič Seville Marcos do Nascimento Teixeira (Marcao) poslan je na ranije tuširanje u 68. minuti zbog nekoliko grubih startova u dvoboju s Real Madridom, u kojem je njegova momčad poražena 2:0.

Ništa neuobičajeno ni neočekivano, no prašina se podigla kada je bivši igrač Galatasaraya u naletu emocija prišao sucu kako bi se obračunao s njim. Prema navodima španjolskih medija, zasuo ga je nizom uvreda i završio istup riječima “ku*vin sine“.

Suigrači su ga udaljili od Alejandra Muniza Ruiza, a Brazilac je pri odlasku u svlačionicu, vidno iznerviran, šutnuo loptu koja se nalazila u blizini jednog od Ruizovih pomoćnika.

Presuda Nogometnog saveza Španjolske ubrzo je stigla i vrlo je oštra, s ciljem da se od 29-godišnjaka napravi primjer – šest utakmica suspenzije.

Sankcioniran je s jednom utakmicom zabrane zbog isključenja i nesportskog ponašanja, uz dodatne četiri utakmice pauze zbog vrijeđanja suca. Propustit će oglede s Levanteom, Celtom, Elcheom, Athletic Bilbaom, Mallorcom i Gironom, a treneru Matíasu Almeidi ponovno će biti na raspolaganju tek 15. veljače za dvoboj s Alavésom.

Andalužani trenutačno zauzimaju 10. mjesto na ljestvici La Lige, ali su u posljednjih pet utakmica ostvarili samo jednu pobjedu.