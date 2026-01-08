Iznenađujući transfer na pomolu: Žaper napušta Hajduk i odlazi u susjedstvo?

Podijeli :

Robert Matić i Miro Gabela/hajduk.hr

Mihael Žaper mogao bi napustiti Hajduk.

Slovenski mediji navode da 27-godišnji veznjak kreće u Radomlje kao zamjena za Ivana Ćalušića koji je otišao u Celje, a isti portal ga opisuje kao veliko, iznenađujuće pojačanje. Podsjetimo, Žaper je bio na posudbi u Lokomotivi šest mjeseci, ali od povratka u Split neće biti ništa.

Žaper je formalno pod ugovorom sa splitskim Hajdukom do 2028. godine koji ga je iz Osijeka doveo za milijun eura 2023 godine, dok u Lokomotivi zbog problema s ozljedama nije puno igrao; u statistiku je upisao tek 47 minuta.

Bivši mladi hrvatski reprezentativac odigrao je čak 144 utakmice u hrvatskoj ligi, pritom postigavši 19 golova i upisavši 12 asistencija.