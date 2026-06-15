Izbornik Zelenortske Republike nakon senzacije: ‘Želim da se moji igrači i nacija zabavljaju’

Podijeli :

(Photo by DeFodi Images) via Guliver Image

Španjolska i Zelenortski Otoci podijelili su bodove odigravši 0:0 u susretu prvog kola skupine H na Svjetskom prvenstvu. Europski prvaci dominirali su tijekom većeg dijela utakmice i stvarali prilike, no nisu uspjeli pronaći put do mreže debitanta na svjetskim smotrama.

Momčad iz Zelenortskih Otoka discipliniranom je i požrtvovnom igrom izdržala sve nalete favoriziranih Španjolaca te tako osvojila povijesni bod na svom prvom nastupu na Svjetskom prvenstvu. Nakon utakmice rezultat i izvedbu svoje reprezentacije komentirao je izbornik Pedro Leitao Brito, poznatiji pod nadimkom Bubista.

Samo jednom vrataru uspjelo je ono što je učinio heroj Zelenortskih Otoka u remiju sa Španjolskom VIDEO / Pogledajte sve obrane junaka Zelenortskih Otoka u šokantnom kiksu Španjolaca

“Čestitam svojim igračima. Bili smo organizirani kroz cijelu utakmicu. Znamo koliko je jaka Španjolska, pokazali smo kakva smo nacija. Pokazali smo hrabrost. Bez obzira na ishod skupine, želim da se moji igrači zabave. Ovo je sjajno iskustvo za njih. Borimo se za svakog Zelenorćana na svijetu. Svi smo sretni jer vidimo svoju zastavu i pjevamo svoju himnu na najvećem nogometnom natjecanju. Zelenorćani, zabavljajte se i budite sretni”, rekao je izbornik Zelenortskih Otoka.

U drugom kolu skupine Zelenortske Otoke očekuje novi veliki izazov protiv Urugvaja. Susret je na rasporedu u noći s nedjelje na ponedjeljak po hrvatskom vremenu, s početkom u ponoć, a igrat će se na Hard Rock stadionu u Miamiju.