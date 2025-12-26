Iz Italije je otišao u MLS, sada se ponovno vraća u Serie A?

Bivši talijanski reprezentativac Lorenzo Insigne (34), kojemu je istekao ugovor s Torontom, mogao bi u zimskom prijelaznom roku potpisati za Lazio, objavili su talijanski mediji.

Rimski prvoligaš mu je spreman ponuditi polugodišnji ugovor s mogućnošću produljenja za jednu sezonu. U prilog njegovu dolasku u Lazio ide činjenica da bi ponovno radio s trenerom Mauriziom Sarrijem .

Talijanski krilni napadač je najbolje partije u svojoj karijeri pružao dok mu je Sarri bio trener u Napoliju. Tada je Insigne nekoliko sezona u kontinuitetu imao dvoznamenkasti golgeterski učinak, a najbolju statistiku ostvario je u sezoni 2016-17., upisavši 20 golova i 11 asistencija.

Insigne je osam sezona igrao za Napoli, a u ljeto 2022. otišao je u MLS ligu potpisavši za Toronto. Ova godina mu je bila najlošija u dresu Toronta, u 12 utakmica postigao je tek jedan pogodak.

Za talijansku reprezentaciju je u 54 susreta upisao deset golova i isto toliko asistencija. Posljednji nastup u dresu Azzurra ostvario je u ožujku 2022.