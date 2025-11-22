Iz Dinama otkrili zašto je Kovačević otkazao press konferenciju

Podijeli :

xNatasaxKupljenikx/SPP via Guliver

U prvom subotnjem ogledu 14. kola HNL-a nogometaši Dinama su na maksimirskom stadionu pobijedili Varaždin s 3:1 čime su barem privremeno došli vodećem Hajduku na bod zaostatka.

U pravoj zimskoj kulisi Dinamo je poveo u 31. minuti pogotkom Sergija Domingueza. Samo šest minuta kasnije Arber Hoxha je povećao na 2:0, a igrač utakmice Hoxha svoj je drugi pogodak postigao u 53. minuti za 3:0. U 87. minuti Luka Škaričić je bio jedini strijelac za Varaždin.

Dinamo sada ima 28 bodova, a vodeći Hajduk 29, s tim da će Splićani u nastavku subote odigrati svoj dvoboj ovog kola. Splićani u derbiju kola gostuju kod Rijeke na Rujevici, a taj susret počinje u 18 sati. Varaždin je četvrti i ima dva boda manje od Slaven Belupa.

Trener Dinama Mario Kovačević nakon utakmice nije htio odgovarati na pitanja novinara nakon utakmice. Nakon subotnjeg trijumfa protiv Varaždina glasnogovornik Dinama rekao je da konferencije za medije neće biti, nije se pojavio nitko.

Ovako je glasio službeni odgovor Dinama koji je uputio 24sata:

“Odluka o neodržavanju konferencije za medije nakon utakmice 14. kola HNL-a protiv Varaždina bila je privremena i donesena isključivo u interesu momčadi. Vodili smo se željom stožera i igrača da momčad zadrži mir i fokus u izrazito važnom razdoblju koje je pred nama. Već uoči susreta protiv LOSC Lillea održat će se press konferencija, a sve medijske aktivnosti odvijat će se uobičajeno i prema standardnoj proceduri kluba.”