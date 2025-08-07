Ivanovićev trener se našalio i otkrio što je tražio od njega pred debi: ‘Još mi duguje…’

Podijeli :

Hrvatski napadač Franjo Ivanović svoj prvijenac zabio je odmah u debiju za Benficu.

Ivanović je imao sjajan debi postigavši vodeći pogodak u pobjedi Benfice 2:0 u gostima kod Nice u 3. kolu kvalifikacija za Ligu prvaka.

Ivanović je bio u početnoj postavi momčadi Bruna Lagea, a u 53. minuti je odlično reagirao na ubačaj Fredrika Aursnesa i svladao domaćeg vratara. Hrvatski napadač je igrao do 77. minute, a u 88. minuti je Florentino golom za 2:0 donio veliku prednost Benfici za uzvrat u Lisabonu.

Trener Benfice Bruno Lage odlučio se za igru s dvojicom napadača Pavlidisom i Ivanovićem i to mu se ekspresno isplatilo.

”S vremenom i napornim radom upoznat će se još bolje. Ivanovićeva izvedba bila je solidna; zabio je gol. Mnogo očekujemo od njega. Kako bih na njega stavio pritisak već u prvoj utakmici, rekao sam mu da mora zabiti pet golova u 15 minuta, a on je zabio samo jedan u 75 minuta, tako da mi još duguje četiri gola’‘, našalio se Lage nakon utakmice.

”Radi se o tome da mu damo prostora za razvoj, da razvije osnovne automatizme kako bi igra postala još tečnija, i da se prilagodi zahtjevnoj kulturi – drugačijoj od one na koju je navikao – kao što je Benfica. Znamo da nam može ponuditi upravo to: da bude prisutan u šesnaestercu, u malim detaljima – kao što je Pavlidis bio u prvom poluvremenu kod realizacije, a Ivanović u drugom.

To su dinamike koje krase napadače. Najjednostavnije je reći da kada se jedan povuče unazad da poveže igru, drugi mora gurnuti zadnju liniju obrane i tako otvoriti više prostora. Sve ostalo su detalji koje će s vremenom posložiti.”

Pitali su ga novinari i je li baš ta Ivanovićeva agresivnost nedostajala Benfici?

“Ne radi se samo o jednom igraču, nije riječ samo o Ivanoviću. Cijela momčad je pokazala onu natjecateljsku agresivnost koju želimo. No, najvažnije je istaknuti kolektivni trud i doprinos dvojice igrača koji su nam iznimno važni.”

”Barreiro, koji je počeo zadnju utakmicu Superkupa u prvih jedanaest, bio je ključan za osvajanje tog trofeja. Danas smo, iz strateških razloga, odlučili započeti s dva napadača. No, Barreiro je ušao s klupe i ponovno pomogao momčadi, kao i Tino, koji nam je također vrlo važan. On je jedan od stupova ove momčadi; pomogao nam je da osiguramo i dodatno učvrstimo pobjedu.”

Portugalski mediji Ivanovića već uspoređuju s Viktorom Gyokeresom.

“Mislim da su to različiti igrači. Jedan je imao vrlo dobru karijeru u svom bivšem klubu. Ono što želimo od Ivanovića jest da bude svoj, da izgradi jako dobru karijeru i da doprinosi kontinuirano sa sve boljim nastupima i golovima”, rekao je Lage.

