Ivan Perišić proglašen igračem godine u Nizozemskoj

Joris Verwijst via Guliver Images

Ivan Perišić je prošle sezone s PSV-om dramatično došao do naslova, a Omišanin je u tome odigrao važnu ulogu.

U 27 nastupa zabio je devet pogodaka i udijelio devet asistencija. Većinu puta kada je utjecao na gol je bilo u ključnom trenutku.

To su prepoznali u PSV-u te su mu produžili ugovor, a sada je stigla i potvrda izvana. Transfermarkt je birao najboljeg igrača nizozemske lige, a odluka je na kraju pala na Omišanina.

Tako je Perišić u svojoj prvoj sezoni s 36 godina osvojio prestižnu nagradu.

