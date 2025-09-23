Ivan Dolček ponovno zabio pogodak u škotskom Premiershipu

Podijeli :

Guliver Image

Ivanu Dolčeku paše škotski zrak. Otkad je došao u Dundee United u prva četiri kola zabio je isto toliko pogodaka, a sada je tu formu popravio. U petom kolu njegova ekipa ugostila je Aberdeen, a nekadašnji igrač Hajduka zabio je u smiraju prvog poluvremena.

U drugom dijelu asistirao je još jedan bivši hajdukovac. Riječ je o Vicku Ševelju koji je uposlio Berta Esselinka za 2:0.

Dolček je u Hajduk stigao iz Slaven Belupa, a onda je bio na posudbi u Šibeniku. Nakon toga je nakratko bio u DAC Dunajskoj Stredi prije povratka u Koprivnicu. Trenutno je na posudbi u Škotskoj gdje igra najbolji nogomet svoje karijere.

Što se tiče Ševelja, on je iz Hajduka otišao 2021. godine kada je Split zamijenio Sarajevo. Nakon toga bio je u Izraelu (Akron Togliatti), Sloveniji (Radomlje) te je sada u Škotskoj.