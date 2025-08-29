Istra slavila protiv Gorice i upisala prvu pobjedu u HNL-u ove sezone

Podijeli :

Foto: HNK Gorica

Peto kolo HNL-a otvorili su Istra 1961 i Gorica na Aldo Drosini. Puležani su tražili svoju prvu pobjedu u sezoni dok su Turopoljci tražili nastavak dobrog starta u sezonu. Na kraju su sretniji travnjak napustili domaći koji su do pobjede došli pogotkom Stjepana Lončara.

Puljani i Goričani odigrali su dinamičnu utakmicu s dosta prilika na obje strane, no mreža se tresla samo jednom što je domaćima bilo dovoljno za prvu pobjedu u sezoni.

Već u 9. minuti Istra je imala dvije velike prilike u jednoj akciji, ali istaknuo se vratar Gorice Matijaš. n je prvo uspio vršcima prstiju odbiti dobar udarac Prevljaka sa 13 metara u vatnicu, a nakon što se lopta odbila do Radoševića stigao je i u blok iskusnom domaćem veznjaku.

Do prednosti je Istra stigla nakon 57 sekundi igre u nastavku. Čabraja nije dobro raščistio ubačaj Lawala, lopte se domogao Lončar na rubu kazenog prostora, napravio je nekoliko koraka naprijed, a onda preciznim prizemnim udarcem svladao Matijaša.

I u nastavku susreta bolje prilike imali su domaći, ali su se napromašivali. No, niti gosti nisu iskoristili svoje šanse koje je većinom imao iskusni Erceg.

Ovom pobjedom Istra 1961 je stigla do šestog mjesta s učinkom od pet bodova, koliko ima i četvrta Gorica te peti Varaždin.

Na vrhu su Dinamo i Hajduk sa po 12 bodova.