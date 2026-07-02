Istra prodala igrača za višemilijunski iznos i oborila rekord kluba

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Luka Kolanović via Guliver Image

Već smo prije nekoliko tjedana pisali o tome kako je Ville Koski službeno postao novi igrač Deportiva iz Alavesa gdje je bio na posudbi protekle polusezone.

Istra 1961 se od njega oprostila objavom na svojim društvenim mrežama gdje se finskom reprezentativcu zahvalila na doprinosu kroz godine.

Sada, nekoliko tjedana nakon transfera, poznata je i odšteta tog transfera. Kako javljaju Sportske novosti, iznos transfera bit će tri milijun eura plus porez te će Koski tako biti zapisan u povijesnim knjigama pulskog kluba kao najveći izlazni transfer u povijesti.

Koski je u Istru stigao u prosincu 2023. godine te je u zeleno-žutom dresu upisao 67 nastupa, tijekom kojih se prometnuo u jednog od najvažnijih igrača obrane.

Ovaj posao ima i dodatnu pozadinu jer su Istra 1961 i Alavés dio Grupacije Baskonia, što je zasigurno olakšalo realizaciju transfera između dvaju klubova.