Irak pobjedom nad Indonezijom došao na korak od Svjetskog prvenstva

U subotu navečer odigrana je utakmica skupine B u sklopu azijskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi. U Saudijskoj Arabiji snage su odmjerile reprezentacije Iraka kojoj je to bio prvi susret te reprezentacije Indonezije koja je već izgubila od Saudijske Arabije u prvom kolu. U ovom susretu vidjeli smo samo jedan pogodak koji je zabio Zidane Iqbal iz Iraka.

Po statistici je u susretu bolja bila reprezentacija Indonezije, no nisu to uspjeli naplatiti te je u 76. minuti Zidane Iqbal zabio za vodstvo Iraka. Nije Indoneziji pomogao ni kasni crvenu (u 99. minuti) te je Irak došao do pobjede kojom su minimalno osigurali petu fazu kvalifikacija.

S obzirom na to da je Indonezija izgubila u prvom kolu od Saudijske Arabije, ne postoji ni teoretska šansa da Irak završi na trećem mjestu, jedinom koje nosi ispadanje. Kako bi prošli na Svjetsko prvenstvo, prvo nakon 1986. godine, Irak će morati pobijediti Saudijsku Arabiju koja bi u slučaju remija prošla zbog većeg broja zabijenih golova.

Ako to ne naprave, Irak će s drugog mjesta proći u petu fazu gdje će igrati s drugoplasiranim iz skupine A. Nakon subote izgledno je da će to biti Katar ili UAE jer Omanu samo teorija igra da izbore drugo mjesto.

Pobjednik pete faze plasirat će se u interkonfederacijski playoff gdje će biti odigrana dva mini turnira s kojih će samo pobjednici otići na prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

